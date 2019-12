Greet en Kurt shoppen met Katrien De Becker en Kelly Pfaff: “Enorm veel gelachen” Lieke D'hondt

21 december 2019

15u26 0 Ronse Ronsenaars Greet Backeland en Kurt De Venter hebben een voormiddag mogen shoppen met bekende Vlamingen Kelly Pfaff en Katrien De Becker. Ze werden tijdens de actie Personal Shopper van de stad Ronse uitgeloot en kregen er een shopbudget van 250 euro bovenop.

Kurt De Venter en Greet Backeland mochten hun kerstinkopen dit jaar doen met wel heel bijzondere compagnons. Kelly Pfaff en Katrien De Becker zakten af naar Ronse om hen met raad en daad bij te staan. De Unie der Handelaars en Unizo stopten de gelukkigen nog een 250 euro toe zodat ze in de Ronsese winkels of op de wekelijkse markt zorgeloos op zoek konden naar de geschikte outfit.

Rondleiding

Greet mocht op pad met Katrien. “Het was voor mij een mooie verrassing, want mijn dochter heeft me ingeschreven”, vertelt Greet. “Ik ben gaan shoppen met Katrien en het was echt heel plezant. Ik wist meteen wat ik wou kopen, dus daarna heb ik Katrien een rondleiding gegeven in Ronse. Het was een beetje de omgekeerde wereld, maar ik heb met goed geamuseerd.”

Kurt De Venter schreef zich op aangeven van zijn dochter in en daar heeft hij geen spijt van. “Vanaf het begin hebben we enorm veel gelachen. Eerst kregen we een knipbeurt bij kapsalon l’Odace en de sfeer was meteen goed. Daarna heeft Kelly mij vooral veel kleuradvies gegeven. Ik ken natuurlijk de Ronsese winkels, dus ik wist goed waar naartoe. Naast klerenwinkels zijn we ook gedag gaan zeggen bij enkele kennissen in lokale winkels.”

De actie Personal Shopper van de stad Ronse vindt al voor het derde jaar op rij plaats. Eerder mochten de winnaars van de loting al gaan shoppen met Gene Thomas, Ianthe Tavernier, Ruben Van Gucht en Tess Goossens.