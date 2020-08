Gratis zomerconcerten en livestreams Frank Eeckhout

25 augustus 2020

13u29 0 Ronse Met “Zotte Zomer 2.0” biedt Ronse vanaf donderdag 27 augustus concerten aan via streaming en gratis liveconcerten in de tuin van CC De Ververij.

Net als overal wordt ook In Ronse de evolutie van het aantal coronabesmettingen dagelijks opgevolgd. Op basis hiervan wordt een beleid gevoerd met aandacht voor zowel de volksgezondheid als de economische gezondheid van verschillende sectoren. Een eerste versie van “Zotte Zomer” moest door de heropflakkering van de epidemie nog afgelast worden. Met “Zotte Zomer 2.0” biedt de stad nu concerten aan via streaming en gratis liveconcerten in de tuin van CC De Ververij. De meeste muzikanten hebben daarbij op de één of andere wijze een link met de stad, hebben een sterke artistieke uitstraling en bieden samen een mix aan genres aan.

Vanaf donderdag 27 augustus vinden een reeks gestreamde concerten plaats in vier verschillende feestzalen in Ronse. Gratis toegang krijg je via www.beleefhet.be/zottezomerbis. Benjamin Glorieux bijt donderdag de spits af. Daarna volgen Astrid Stockman op vrijdag, Kasper op zaterdag en Unexpected Visitors op zondag.