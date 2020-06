Grafteken naar ontwerp van Victor Horta definitief beschermd als monument Lieke D'hondt

03 juni 2020

15u39 0 Ronse Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) beschermt een grafteken op het kerkhof aan de Engelsenlaan als monument. Het grafteken is bijzonder, want is een kopie van een exemplaar in Gent, ontworpen door de gekende architect Victor Horta.

“Victor Horta is één van de grondleggers van de art nouveau”, legt minister Diependaele uit. “Dat deze architect ook in Vlaanderen werkte wordt soms vergeten. Dat hij ook graftekens ontwierp is vaak onbekend. Door de bescherming van dit grafteken in Ronse stellen we dat idee bij.” Ook twee andere graftekens van Victor Horta zijn voortaan beschermd, één in Koksijde en één in Gent. In Ronse gaat het om het grafteken van Carpentier-Huybrechts op het kerkhof aan de Engelsenlaan. Horta ontwierp in 1903 al Villa Carpentier voor Valère Carpentier en Marie-Louise Huybrechts. Bij haar dood in 1920 liet Valère Carpentier een kopie maken van het grafteken dat Horta in Gent had ontworpen. Omdat het een historische, artistieke, culturele, architecturale en archeologische waarde heeft, is nu beslist om het definitief als monument te beschermen.