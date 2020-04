Gezin van Mohamed en Christine gaat vastenmaand zonder familie en vrienden tegemoet: “Hopelijk deze zomer een groot Offerfeest met de hele familie” Lieke D'hondt

27 april 2020

14u39 0 Ronse De ramadan is van start gegaan en ook in het Ronsese gezin Mkada zal de komende maand gevast worden. Mohamed Mkada (41) doet dat samen met zijn dochter Chalbia (13) en oudste zoon Habib (11). Zijn vrouw Christine Bouchez-Mkada (46) en jongste zoon Ilyes (5) vasten dit jaar niet mee. “De ramadan is de belangrijkste maand van het jaar, maar we kunnen het niet met onze vrienden beleven.”

Het is voor veel islamitische gezinnen ongetwijfeld één van de vreemdste vastenmaanden ooit. De ramadan valt dit jaar midden in de coronacrisis, van 24 april tot 23 mei, in een periode waarin we zo veel mogelijk binnen moeten blijven en maar weinig sociale contacten hebben. Ook het gezin Mkada uit Ronse beleeft de ramadan dit jaar op een andere manier, nu ze niet meer mogen samenkomen met vrienden en familie en de moskee ook dicht blijft tijdens de gebedsmomenten.

Mijn man kan geen bezoekjes brengen aan zijn familie. Dat moeten we nu vervangen door een telefoontje na de iftar Christine Bouchez

“De ramadan is voor ons als moslims de belangrijkste maand van het jaar. Het is meer een verplichting dan een traditie”, vertelt Christine. “Zelf kan ik wegens gezondheidsredenen niet meedoen, maar mijn man en de oudste twee kinderen vasten wel. De coronacrisis heeft vooral een invloed op hoe we onze ramadan beleven tijdens de weekends. Normaal zouden onze vrienden dan op bezoek komen en zouden we samen eten na zonsondergang, maar dat is nu uiteraard niet mogelijk. Mijn man kan ook geen bezoekjes brengen aan zijn familie. Dat moeten we nu vervangen door een telefoontje na de iftar, de maaltijd na zonsondergang.”

Suikerfeest

Het gezin van Christine ervaart de ramadan tijdens de coronacrisis niet als zwaarder dan anders, maar hoopt wel dat de lockdown niet lang meer duurt. “Het moeilijkste is het feit dat we geen maaltijden samen met onze vrienden kunnen organiseren of samen naar de moskee kunnen gaan. Vooral mijn man en zoon vinden dat jammer.” Het ziet er bovendien naar uit dat ook het Suikerfeest, het feest op het einde van de ramadan, niet in dezelfde vorm als andere jaren zal kunnen doorgaan. “Dat is voor ons toch een ontgoocheling. We weten natuurlijk niet wat de komende dagen ons zullen brengen, maar ik denk dat het moeilijk zal zijn om het Suikerfeest te vieren. Het is volgens mij ook niet mogelijk om dat op een ander moment in te halen. Maar als we kunnen, dan vieren we een extra groot Offerfeest deze zomer met de hele familie”, zegt Christine beslist.