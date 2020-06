Gezichtsschermen, nieuwe wandelingen en corona toolkit: Toerisme Ronse is coronaproof Lieke D'hondt

18 juni 2020

17u08 0 Ronse De voorbije maanden stond het toerisme in Ronse op een bijzonder laag pitje, maar achter de schermen is er hard doorgewerkt om de bezoekers opnieuw veilig te kunnen ontvangen. De medewerkers van Toerisme hebben ondertussen een coronapakket samengesteld voor de logiesverstrekkers en stellen een aantal nieuwe toeristische troeven voor.

“Het Belevingscentrum, de crypte en het Must zijn ondertussen opnieuw open en met veel zorg coronaproof gemaakt”, vertelt diensthoofd Annelies Lenoir. “En ook onze logiesadresjes kunnen opnieuw geboekt worden. Aangezien de dienst Toerisme met hen al jaren een vlotte en aangename samenwerking heeft, vinden we het belangrijk om hen maximaal te ondersteunen tijdens deze heropstart.” Die steun uit zich in een corona toolkit met onder andere een hygiënische zuil met handgel, een gezichtsscherm, een badge en toeristische infopakketten. Alle logiesverstrekkers zullen in de loop van volgende week hun persoonlijk pakket ontvangen.

Extra wandelplezier

Naast steun aan de logies heeft Toerisme Ronse ook enkele nieuwigheden uitgewerkt. Zo is er nu in de Faro app een art-decowandeling beschikbaar, inclusief interviews met bewoners, interieurfoto’s en verrassende filmpjes. En er kan in de app ook gewandeld worden in het spoor van componist Cypriaan De Rore. Wie liever langs trage wegen wandelt, kan ook één van de nieuwe trage wegenroutes downloaden via www.wandelenindevlaamseardennen.be. Voor de kinderen is er tot slot een fotozoektocht uitgewerkt die op www.visitronse.be terug te vinden is.

Ook de gidsen gaan in Ronse opnieuw op stap vanaf juli. Zij krijgen een professionele geluidsinstallatie en gezichtsscherm mee om alles veilig te laten verlopen. Wie een gegidste wandeling wil boeken of wil deelnemen aan de City Golf Open Tours, kan zich via www.visitronse.be inschrijven.