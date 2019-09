Genieten van foodtrucks in Bruulpark op laatste vakantiedag Lieke D'hondt

15u39 0 Ronse De zomervakantie is in Ronse feestelijk afgesloten met het Foodtruckfestival. Het Bruulpark was opnieuw het decor voor een geslaagde dag met veel muziek, sfeer, drinken en vooral lekker eten.

Het is ondertussen traditie: vlak voor de start van het nieuwe schooljaar organiseren enkele vrienden samen het Foodtruckfestival in het Bruulpark. Ze nodigen een twintigtal foodtrucks uit en toveren het park om in een sfeervolle plaats vol gezellige picknickplaatsjes en randanimatie. “We zijn heel tevreden met de opkomst, elk jaar zijn er meer bezoekers. Ook de weergoden zijn ons opnieuw goedgezind”, zegt één van de organisatoren Ignace Michaux. “Omdat we volgend jaar onze vijfde verjaardag vieren, willen we het Foodtruckfestival uitbreiden met een extra dag. Dat wordt dus extra bijzonder.”