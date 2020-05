Gemeenteraadsleden zullen impact coronacrisis op stadskas bespreken in gemeenteraadscommissie Lieke D'hondt

28 mei 2020

11u09 0 Ronse De meerderheid en oppositie in Ronse gaan over de partijgrenzen heen samenzitten om de financiële impact van de coronacrisis. Op vraag van oppositieraadslid Tom Deputter (Open Vld) zal de financiële stand van zaken besproken worden in een gemeenteraadscommissie.

Om de impact van de coronacrisis goed te kunnen inschatten, moet ook de financiële kant van de zaak grondig bekeken worden. “Alle politieke partijen, meerderheid en oppositie, moeten hierbij betrokken worden”, zegt Tom Deputter. “Enkel dan kunnen we werken aan een sterk en breed gedragen relanceplan om het welzijn van onze inwoners op peil te houden.” Schepen van Financiën Jan Foulon (CD&V) vindt het een goed idee om dat in een gemeenteraadscommissie te bespreken, maar vindt het nog te vroeg. “Onze diensten zijn al volop bezig met het in kaart brengen van de financiële impact van de coronacrisis. De financieel directeur houdt alles bij, maar sommige zaken kunnen we nog niet inschatten. De impact op woonzorgcentrum De Linde is daar één van. We kunnen dus best nog even afwachten.”