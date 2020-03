Gemeenteraadsleden hangen straks allemaal aan de telefoon: vergadering gebeurt niet in TIO3, wel via conference call Lieke D'hondt

16 maart 2020

15u53 0 Ronse De gemeenteraad van Ronse komt vanavond dan toch niet fysiek samen. Onder impuls van schepen van Communicatie Aaron Demeulemeester (N-VA) is beslist om te vergaderen via conference call. “We willen geen risico’s nemen met raadsleden die ouder zijn dan zestig, ziek zijn of zieke partners hebben.”

De gemeenteraad zou normaal doorgaan in TIO3, met livestream, maar zonder publiek en pers. Het vragenuurtje en de bijkomende punten waren al verdaagd en de raadsleden zouden op voldoende afstand van elkaar plaatsnemen. Dat plan is nu toch naar de prullenmand verwezen. Schepen van Communicatie en ICT Aaron Demeulemeester opteert voor een conference call. “Alle raadsleden zullen om 18.45 uur een telefoontje ontvangen van onze administratie”, legt hij uit. “Ze kunnen de lijn dan open houden en om 19 uur begint de gemeenteraadszitting. Wie om 19 uur niet aan de lijn hangt, is verontschuldigd. We zullen enkel de geplande agendapunten behandelen. Raadsleden die extra vragen of opmerkingen hebben over een agendapunt, kunnen dat op voorhand laten weten via mail.”

Raadsleden beschermen

De maatregel wordt genomen om de raadsleden en hun familie te beschermen tegen het coronavirus. “We willen geen risico’s nemen met raadsleden die ouder zijn dan zestig, ziek zijn of zieke partners hebben”, legt Demeulemeester uit. “Het is een uitzonderlijke situatie en we hopen dat iedereen het kan begrijpen. De gemeenteraad uitstellen was trouwens geen optie, want er staan enkele belangrijke punten op de agenda die voor vrijdag behandeld moeten zijn.”

Ook de openbaarheid van de zitting blijft volgens de schepen gegarandeerd. “Het schriftelijk verslag van de zitting zal achteraf op de website gepubliceerd worden.”