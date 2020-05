Gemeenteraad schakelt over op videoconferentie die live te volgen zal zijn Lieke D'hondt

11u18 1 Ronse De gemeenteraad van Ronse zal voortaan opnieuw live te volgen zijn. De stad schakelt over van een conference call naar videobellen, zodat de raadsleden elkaar nu ook kunnen zien tijdens de gemeenteraad.

De gemeenteraadsleden hebben dinsdag al eens plaatsgenomen achter hun camera om het videobellen uit te testen. “Op de agenda stond een fictief punt: honden moeten op even dagen uitgelaten worden aan de kant van de even huisnummers en op de oneven dagen aan de oneven huisnummers”, vertelt schepen van ICT Aaron Demeulemeester (N-VA). “De raadsleden konden vragen stellen en we hebben de stemming uitgetest. We hopen dat de effectieve gemeenteraad nu ook vlot kan verlopen.”

De gemeenteraad zal nu opnieuw live te bekijken zijn door alle geïnteresseerden. “We vinden het belangrijk dat de Ronsenaars kunnen meekijken”, zegt Demeulemeester. “De livestream lokte in het verleden al tussen 300 en 1.400 kijkers, dus er is wel animo voor. Door de coronacrisis zijn er ook mensen die meer tijd hebben omdat ze op maandagavond bijvoorbeeld niet meer kunnen gaan sporten en er is ook meer aandacht voor politiek.”