Gemeenschapswachten sensibiliseren fietsers op weg naar school: “Gezien worden is belangrijk” Lieke D'hondt

24 oktober 2019

17u52 0 Ronse De gemeenschapswachten van Ronse hebben een actie rond fietsverlichting gehouden aan de scholen Da Vinci Campus en Campus Glorieux.

Ze konden vaststellen dat er bij 74 procent van van de gecontroleerde fietsen geen licht aanwezig was of het niet brandde. Van de 78 gecontroleerde fietsen hadden er ook 12 geen reflectoren, 31 hadden geen voorlicht en 36 geen achterlicht. Zeven fietsen hadden geen fietsbel.

Hoewel het niet verplicht is , noteerden de gemeenschapswachten ook hoeveel leerlingen een fluohesje of helm droegen. Het resultaat was niet zo best: slechts een tiental jongeren droeg een helm, niemand had een fluohesje aan.

“Nu het ‘s morgens en ‘s avonds vroeger donker wordt, doen we dan ook graag een oproep naar jonge fietsers en ouders om hun fiets na te kijken voor ze op pad gaan. En vergeet niet: gezien worden is belangrijk”, klinkt het bij de gemeenschapswachten en de stad.