Geliefde buurtkat is enkele dagen spoorloos, keert daarna terug met zware brandwonden Lieke D'hondt

16 juli 2019

17u19 0 Ronse Het was een vreselijke vaststelling enkele dagen geleden. Een kat die een poosje was verdwenen kwam terug naar huis met brandwonden. “Dergelijke zware verminkingen hebben we nog niet vaak gezien, het vel van het dier hing helemaal los”, zegt Lucie Van Wittenberghe van de Dierenbescherming Vlaamse Ardennen.

De poes verbleef in de buurt van Bistro Boekzitting, waar het dier graag gezien was. “We hebben de kat twee weken geleden nog opgehaald om te laten castreren, maar daarna is het dier enkele dagen verdwenen. Toen het terug opdaagde, was het beestje verbrand. Het was één van de ergste verminkingen die ik al heb gezien, het vel van het dier hing helemaal los”, vertelt Lucie. De kat verblijft momenteel bij een dierenarts in Ronse, waar het de nodige zorgen krijgt. “De dierenarts moet de kat verdoven zodat het behandeld kan worden en waarschijnlijk zal het één achterpootje nooit meer kunnen gebruiken”, weet Lucie.

Wat de verminking heeft veroorzaakt: vuur, kokend water of een bijtend product, is momenteel niet duidelijk. Toch hoopt Lucie dat iemand meer informatie heeft en daar ook mee naar buiten komt.