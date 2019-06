Gekende horecazaak Joly krijgt nieuwe leven als The Backyard: “Met de tuin als het hart van de zaak” Lieke D'hondt

25 juni 2019

14u39 7 Ronse Jeugdvrienden Nicolas De Bruyne en Aaron Demeulemeester zijn de laatste weken en maanden druk in de weer met een nieuw project. Sinds kort zijn ze de trotse eigenaars van het 152 jaar oude pand Joly in de Zuidstraat in Ronse en ze hebben grote plannen.

De Joly is momenteel nog een halve bouwwerf, maar eind september moet de zaak opnieuw een toffe trekpleister zijn waar jonge dertigers en gezinnen gezellig iets kunnen eten en vooral drinken. Nicolas De Bruyne en Aaron Demeulemeester zijn de jonge drijvende krachten achter het nieuwe horecaleven van het pand. “We gaan er een gezellig eetcafé van maken waar de tuin centraal staat”, legt Aaron uit. “Onze droom is dat de klanten vanaf april al buiten kunnen zitten. Daarom maken we een extra terras met beschutting tegen de regen of de felle zon. Er komt buiten ook een bar en een speelhoekje voor de kinderen. De tuin moet echt het hart van onze zaak worden”, voegt Nicolas eraan toe.

Edouard Joly

Dat de tuin heel belangrijk is voor de jonge ondernemers blijkt ook uit de nieuwe naam: The Backyard. Daar komt nog een signatuur bij met een verwijzing naar Edouard Joly, de vroegere eigenaar van het geklasseerde pand. “Edouard Joly was een gekend figuur in Ronse. Hij was niet alleen advocaat, maar ook burgemeester en hobby-archeoloog. Hij heeft in dit pand gewoond en heeft zelf de tuin aangelegd. Met stenen uit Bois Joly hier wat verderop heeft hij een grot gemaakt. Het huis, de tuin en de grot zijn ondertussen geklasseerd en daar willen we met onze zaak op inspelen. De bezoekers zullen bij ons ook iets kunnen bijleren over wie Joly was en het erfgoed dat hij ons heeft nagelaten”, verzekert Aaron.

Comfortfood

In de keuken van The Backyard zullen lokale cateraars eenvoudige gerechten met een twist klaarmaken. “Als je het met één vork en één hand kan opeten, komt het op de kaart. We mikken op iets tussen wereldkeuken en gerechten van Jeroen Meus. We willen bovendien een voortrekkersrol spelen en zullen werken met lokale cateraars die elke vier maanden een andere menukaart zullen opstellen. We denken dat dat de toekomst is voor de horeca”, vertelt Aaron. Wie iets komt eten of drinken in de Backyard zal Aaron dus niet in de keuken vinden en Nicolas geen bestellingen zien opnemen. “De praktische uitvoering laten we over aan het team, maar we zullen wel elke dag aanwezig zijn in de zaak.”

De opening van The Backyard staat gepland voor eind september of begin oktober. Vanaf dan zullen de klanten zes dagen op zeven kunnen genieten in de tuin en het pand.