Geflitst tijdens het inhalen: bestuurder voelde zich onveilig achter vrachtwagen Lieke D'hondt

19 juni 2019

15u26 0 Ronse Een 25-jarige bestuurder uit Ronse heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor een fikse snelheidsovertreding. De man reed op weg naar zijn werk 101 kilometer per uur waar hij 50 mocht. Hij beweert dat het vreemde rijgedrag van zijn voorligger de oorzaak is van zijn zware voet.

“Ik reed al een tijdje achter een vrachtwagen die vreemde manoeuvres uitvoerde”, legt de man uit. “Hij remde plots en trok weer op. Ik voelde me onveilig en heb besloten om hem in te halen. Op dat moment versnelde de vrachtwagen opnieuw, waardoor we allebei geflitst zijn.” De politierechter wijst de man op de mogelijke gevaren van een dergelijke snelheid in een zone vijftig en veroordeelt hem tot een boete van 440 euro, een rijverbod van drie maanden waarvan één maand effectief en de vier proeven.