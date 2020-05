Geen zomerscholen in Ronse, stad gaat op zoek naar andere oplossingen Lieke D'hondt

27 mei 2020

12u49 0 Ronse Het ziet ernaar uit dat er geen zomerscholen georganiseerd zullen worden in Ronse. Op de onderwijsraad hebben de scholen aan schepen van Onderwijs Brigitte Vanhoutte (N-VA) laten weten dat ze het niet haalbaar vinden om een dergelijk initiatief op te starten.

De Vlaamse regering wil in de zomervakantie zomerscholen organiseren om de leerachterstand die leerlingen door de coronacrisis hebben opgelopen in te perken, maar in Ronse zien de scholen dat niet zitten. “Ik heb het voorstel besproken tijdens de onderwijsraad, maar de scholen geven te kennen dat ze het praktisch niet haalbaar vinden om zomerscholen te organiseren”, vertelt schepen Vanhoutte. “We gaan daarom op zoek naar andere mogelijkheden om de leerachterstand bij de Ronsese leerlingen zo veel mogelijk weg te werken. We zullen daarvoor samenwerken met alle betrokken instanties zoals het onderwijsopbouwwerk en de sociale dienst, maar we willen ook breder gaan en de jeugddienst en sportdienst erbij betrekken. Zo willen we de kwetsbare leerlingen zo goed mogelijk opvangen.”

N-VA-fractieleider David Vandekerkhove vindt het jammer dat er geen zomerscholen zullen zijn in Ronse. “Dat we in de zomervakantie niet alle leerkrachten moeten belasten met extra werk is duidelijk. Ze hebben hun vakantie echt wel verdiend. Maar de zomerscholen laten toe om vrijwillige leerkrachten en zelfs leerkrachten op rust in te schakelen. Er zijn dus genoeg mogelijkheden om de zomerscholen te organiseren zonder het lerarenkorps daarbij te belasten.”