Geen verkiezingsavond, geen stoeten, geen vuurwerk: Bommels sneuvelen onder coronavirus Lieke D'hondt

02 oktober 2020

15u57 66 Ronse Na veel vergaderen en overleggen is het beslist: de Bommels zullen in 2021 niet doorgaan. De Stedelijke Raad der Bommels en schepen van de Bommels Ignace Michaux (CD&V) laten weten dat de verkiezingsavond van eind november en de ochtendstoet, avondstoet en het vuurwerk in januari geannuleerd zijn. “We zoeken wel nog creatieve manieren om toch een Bommelssaus over de stad te gieten.”

Het hing al een tijd in de lucht, maar nu is het ook officieel beslist. Er zullen op 9, 10 en 11 januari geen duizenden Ronsenaars verkleed door de straten van de stad lopen. “De Bommelsfeesten zijn een jaarlijks volksfeest. Het koningspaar is dan drie dagen baas over de stad en ontvangt de stadssleutel van de burgemeester”, vertelt schepen Ignace Michaux. “Maar door Covid-19 en alle maatregelen daarrond is het niet mogelijk om de traditionele Bommelsfeesten te laten plaatsvinden. In samenspraak met de burgemeester, alle Bommelsverenigingen, het huidige koningspaar Jens en Justine en erejonker en eredame Jacky en Evi heeft de Stedelijke Raad der Bommels een aantal knopen moeten doorhakken.”

Geen stoet

Het eerste evenement dat wegvalt is de verkiezingsavond. Die zou normaal eind november plaatsvinden. Erejonker Jacky Vandewalle en eredame Evi Vandenabeele zouden dan hun playbackshow opvoeren en gekroond worden tot koning en koningin van de Bommels. Andere koppels zouden er strijden om hen te mogen opvolgen. Doordat de verkiezingsavond niet doorgaat, blijven Jens Delusinne en Justine Van den Driessche een jaartje langer koningspaar.

Op 9 januari zal er ook geen ochtendstoet door de straten trekken en een avondstoet komt er evenmin. Dat is doorgaans het hoogtepunt van de Bommels waar duizenden toeschouwers naar komen kijken. Het afsluitende vuurwerk is ook al geschrapt.

Creatieve oplossing

De Stedelijke Raad der Bommels gaat nu aan de slag om op een creatieve manier toch de sfeer van de Bommels op te roepen in januari. “We willen toch een Bommelssaus over de stad gieten. Als de Ronsenaars niet naar de Bommels kunnen komen, komen de Bommels wel naar de Ronsenaars. Hoe we dat kunnen doen en wat veilig is, onderzoeken we momenteel samen met de Bommelsverenigingen, in samenspraak met de horeca-uitbaters. Ongeacht hoe het in 2021 zal verlopen, kijken we alvast nog meer dan anders uit naar de editie in 2022.”