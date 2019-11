Geen treinverkeer tussen Ronse en Oudenaarde na vondst van levenloos lichaam naast spoorlijn Ronny De Coster/Koen Moreau

06 november 2019

22u40 0 Ronse In Ronse is vanavond een levenloos lichaam aangetroffen nabij een spoorwegovergang. De omstandgheden waarin de man om het levenis gekomen, worden nog onerzocht. Vermoedelijk is het slachtoffer aangereden door een trein. Alleen is er geen treinstel in de buurt.

Het dodelijke slachtoffer is gevonden nabij de spoorwegovergang aan de Bareelstraat in Ronse. Een machinist zag het levenloze lichaam in de berm naast het spoor.

De lokale politie van Ronse en de spoorwegpolitie zijn te plaatse om de omstandigheden te onderzoeken waarin het slachtoffer om het leven is gekomen. Die zijn nog onduidelijk.

Mogelijk is de persoon gegrepen door een trein zonder dat de bestuurder dat heeft gemerkt. De politie houdt er ook rekening mee dat het ook kan gaan om een verdacht overlijden.

Alle treinverkeer op de lijn Ronse-Oudenaarde is afgeschaft en dat zal volgens Infrabel-woordvoerder Frederic Petit allicht voor de hele verdere avond het geval zijn.