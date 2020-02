Geen traantjes meer: Billie en knuffel Aap worden vrijdag herenigd Lieke D'hondt

12 februari 2020

12u04 0 Ronse Billie (4) en haar mama Julie D’hooge hebben goed nieuws: knuffel Aap is terecht. Vrijdag kan het kleine meisje haar favoriete knuffel opnieuw omhelzen.

Billie raakte haar knuffel afgelopen weekend kwijt in Ronse, toen ze op de Markt was. Haar mama lanceerde een oproep in Het Laatste Nieuws en op Facebook en ondertussen is de knuffel terecht. “Er is een vrouw die Aapie zaterdag helemaal onder het vuil gevonden heeft. Zij weet hoe belangrijk een knuffel is voor een kind, want de klasgenootjes van haar eigen dochter hebben haar knuffel ooit afgenomen. Het meisje had toen koorts van verdriet. Ik heb de vrouw ondertussen even opgebeld en Aap is nu bij de papa van Billie. Vrijdag zullen ze dus herenigd zijn. Billie sliep direct als een roosje toen ze het nieuws kreeg. Iedereen was zo lief en behulpzaam, de wereld is dus nog niet om zeep.”