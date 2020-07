Geen Streep Door Ronse verzet zich tegen centraal tracé N60: “Geen draagvlak voor” Lieke D'hondt

02 juli 2020

14u23 1 Ronse De De resolutie die de gemeenteraad van Maarkedal unaniem heeft goedgekeurd, stuit actiecomité Geen Streep Door Ronse tegen de borst. “In tegenstelling tot wat de burgemeester van Maarkedal beweert is er geen draagvlak voor het centrale tracé”, zegt Frank Vercleyen.

Eerder deze week schaarde de gemeenteraad van Maarkedal zich achter het centrale tracé voor de doortrekking van de N60. Volgens burgemeester Joris Nachtergaele is in die reservatiestrook de enige mogelijke oplossing te vinden om de N60 door te trekken en de verkeersleefbaarheid te verbeteren. Er zijn daar al onteigeningen voor gebeurd en een deel van die woningen is recent afgebroken.

Petitie

Frank Vercleyen van het actiecomité Geen Streep Door Ronse vindt de resolutie van de gemeente ongepast. “In tegenstelling tot wat de burgemeester van Maarkedal beweert is er geen draagvlak voor het centrale tracé met een viaduct over de Schavaart. Er is wel een draagvlak om het verkeer langs een ring rond Ronse te leiden. Dat duizend mensen de petitie van Geen Streep Door Ronse hebben ondertekend, bewijst dat. De bevraging van de Werkvennootschap toont bovendien aan dat de bevolking het landschap en de natuur rond Ronse wil behouden. De vernieling van de natuur en het landschappelijk patrimonium in de Schavaart door een viaduct botst bovendien met elke doelstelling van het project Rond Ronse.”

Vercleyen vindt het ook merkwaardig dat de gemeenteraad van Maarkedal een resolutie gebruikt om zijn mening kenbaar te maken en niet de inspraakkanalen van Rond Ronse. “Als dialoogpartner in het project Rond Ronse zal het burgercomité Geen Streep Door Ronse de mogelijkheid tot inspraak benutten via de passende kanalen. Deze kanalen staan ook open voor de besturen van de betrokken gemeenten”, besluit Vercleyen.