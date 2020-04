Geen stoet, talentenwedstrijd en rommelmarkt op 1 mei Lieke D'hondt

29 april 2020

10u22 0 Ronse De 1 mei-viering in Ronse zal dit jaar niet doorgaan. De stoet en de muzikale talentenwedstrijd van sp.a, ABVV en Bond Moyson en de rommelmarkt van Johny Boccauw kunnen door het coronavirus niet veilig georganiseerd worden.

“De gezondheid van iedereen gaat voor”, zegt coördinator Julien Vandenhoucke (sp.a). “Bovendien zetten onze organisaties hun mensen en middelen momenteel maximaal in om iedereen zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Daarom hebben we eind maart al beslist om het evenement af te gelasten.” De socialistische organisaties roepen wel op om rond 11 uur de Internationale te zingen aan de eigen voordeur en om 12 uur kunnen geïnteresseerden op de Facebookpagina van sp.a kijken naar speeches van de nationale en lokale voorzitters. “We engageren ons om het muziekfeest en de rommelmarkt later op het jaar nog te organiseren zodat lokaal talent opnieuw een speelkans krijgt en we de lokale handel een broodnodig duwtje in de rug kunnen geven. De traditionele stoet kunnen we dan misschien inruilen voor een ‘parade van lokale helden’ waarbij de Ronsenaars hun dank kunnen tonen voor de vele mensen die dagelijks het beste van zichzelf geven zodat de meesten onder ons veilig thuis kunnen blijven”, stelt Vandenhoucke voor.