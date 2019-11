Geen schade bij brandje in Opgeëistenstraat Lieke D'hondt en Ronny De Coster

24 november 2019

18u45 0 Ronse De brandweer heeft zondagavond rond 17.20 uur moeten uitrukken voor een brand in de Opgeëistenstraat in Ronse.

Vermoedelijk ging het om een kortsluiting in een bijgebouw van de woning. Er vielen bij het incident geen gewonden en ook de woning heeft geen schade. De Opgeëistenstraat was door het voorval even niet toegankelijk voor verkeer.