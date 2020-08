Géén Ronse Run & Roll 2020 door corona: “Voorbereiding vlotte start van sportseizoen is nu prioritair” Ronny De Coster

29 augustus 2020

15u24 0 Ronse De sporthappening Ronse Run & Roll die vorzien was voor zondag 20 september, is afgelast. De stad oordeelt dat de organisatie niet coronaproof kan plaatsvinden.

“De beslissing om dit evenement te annuleren is niet licht genomen. Ronse Run is een sportfeest voor jong en oud waarbij het gezellig samenzijn achteraf er mede voor zorgt dat dit evenement jaarlijks staat aangeduid in de agenda’s van de sportieve Ronsenaars. Gezien de huidige omstandigheden oordeelde het bestuur in samenspraak met de sportraad dat het niet mogelijk zou zijn om dit feest in alle veiligheid te laten plaatsvinden”, zo motiveert het stadsbestuur de afgelasting. De stedelijke sportdienst geeft aan, dat een grondige voorbereiding op een vlotte start van het nieuwe sportseizoen en de ondersteuning van onze sportverenigingen nu de prioriteit geniet.