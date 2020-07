Geen praktijktesten om discriminatie te ontdekken, wel meldpunt vanaf 2021 Lieke D'hondt

06 juli 2020

16u53 0 Ronse Er komen in Ronse geen praktijktesten voor discriminatie op de arbeids- en huurmarkt. Oppositiepartijen sp.a en Groen hebben daarvoor gepleit, maar de meerderheid gaat niet akkoord. Ten laatste op 1 januari 2021 komt er wel een meldpunt voor discriminatie.

Koen Haelters (sp.a) stelt voor om de vastgoedsector een charter rond discriminatie te laten ondertekenen en door middel van praktijktesten na te gaan hoe het in Ronse gesteld is met discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt. Ook Groen schaart zich achter dit voorstel. “Als stad kunnen we beter proactief zijn in plaats van te wachten tot de hogere overheden iets beslissen rond discriminatie”, vertelt Haelters. “Nog al te vaak hoor ik dat mensen gediscrimineerd worden, niet alleen op basis van afkomst, maar ook leeftijd, handicap en gezinssamenstelling zijn factoren waarop uitgesloten wordt.” Meerderheidspartijen CD&V en N-VA beslissen om niet in te gaan op het voorstel van sp.a. “We zitten op dezelfde golflengte: discriminatie kunnen we niet toestaan. Maar we hebben een andere methodiek voor ogen”, reageert schepen Jan Foulon (CD&V). “Wij wachten liever de monitoringtool van de Vlaamse regering af. Er zal wel een meldpunt rond wonen komen, ten laatste op 1 januari 2021. We kunnen bekijken of we dat meldpunt kunnen uitbreiden naar discriminatie op de arbeidsmarkt.”