Geen narcose, wel hypnose: anesthesist neemt patiënt op de operatietafel mee op reis naar Ibiza Lieke D'hondt

04 december 2019

17u26 7 Ronse Het algemeen ziekenhuis Glorieux in Ronse heeft voor een primeur gezorgd. Voor het eerst onderging een patiënt er een schouderoperatie onder hypnose. “De chirurg was mij aan het opereren, maar ik was aan het zwemmen met mantaroggen.”

Nathalie Lebrun uit het Waalse Aat had een bijzonder verzoek toen ze voor haar schouderproblemen in het az Glorieux op consultatie kwam bij orthopedisch chirurg Olivier Fabre. Ze wilde dat de kijkoperatie niet onder narcose, maar wel onder hypnose werd uitgevoerd. Een niet zo alledaagse vraag, maar wel één die zonder probleem kan uitgevoerd worden in Ronse. Anesthesist Harald Verschueren volgde namelijk een opleiding medische hypnose in het UZA in Antwerpen. “Tijdens de operatie halen we het onderbewustzijn naar boven zodat het bewustzijn uitschakelt”, vertelt dokter Verschueren. “Dat gebeurt niet met een vingerknip zoals hypnotiseurs op televisie of in shows dat doen. Er gaan gesprekken met de patiënt aan vooraf om te weten waar we hem of haar als het ware naartoe kunnen brengen. Meestal gaan we samen op reis.” Dat was ook het geval bij Nathalie, die haar reis naar Ibiza heeft herbeleefd op de operatietafel. “Terwijl de chirurg mij aan het opereren was, was ik aan het zwemmen met mantaroggen. Ik voelde enkel wat gekriebel aan mijn schouder, alsof er geduwd werd op een blauwe plek”, vertelt ze. “Bij het aflopen van de operatie ronden we de hypnose geleidelijk aan af. Ik vertel de patiënt dan bijvoorbeeld dat we in de luchthaven van Ibiza zijn en dat we op het vliegtuig stappen. Zo komen we stilaan terug naar Ronse”, legt dokter Verschueren uit. Opvallend is dat Nathalie na de operatie ontzettend snel gerecupereerd is. “Een algemene verdoving blijft enkele dagen in je lijf hangen, maar bij hypnose is dat niet het geval. Patiënten kunnen als het ware van de operatietafel naar huis wandelen.”

Radio uit

Aan een operatie onder hypnose zijn volgens de dokters geen extra risico’s verbonden. “De patiënt wordt lokaal verdoofd en als er iets misgaat of de patiënt wordt toch wakker, dan kunnen we nog altijd overschakelen op een algemene verdoving. Voor mij als chirurg verschilt zo’n operatie ook niet veel van een andere operatie. Alleen staat de anesthesist heel de tijd in het oor van de patiënt te praten en moeten we zelf wat stiller zijn. De radio en gsm’s moeten dus zeker uit”, vertelt dokter Fabre.

Hypnose is, als de patiënt ervoor openstaat, geschikt voor heel wat soorten operaties. Vooral ingrepen aan de schildklier of ledematen komen in aanmerking. “Zelf heb ik al veel patiënten onder hypnose gebracht voor plastische ingrepen en bij chronische pijn, maar een schouderoperatie was voor mij een primeur. Ik het trouwens eens opzocht en ik vind wereldwijd geen publicatie over een andere schouderoperatie onder hypnose. Het zou wel eens goed kunnen dat we de eerste zijn”, besluit dokter Verschueren.