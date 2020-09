Geen modeshow, wel Shop & Show Fashion Days in Ronsese winkelstraten Lieke D'hondt

11 september 2020

15u36 0 Ronse Geen traditionele modeshow in de Ronsese winkelstraten dit jaar, maar de Unie der Handelaars heeft wel een coronaveilig alternatief uitgewerkt. Vanavond, vrijdag 11 september, en op zaterdag 12 september zijn het Shop & Show Fashion Days in Ronse.

De Ronsese winkeliers zetten tijdens dit evenement hun nieuwe collecties in de kijker op allerlei toffe manieren. Alle deelnemers zijn te herkennen aan de paarse loper. Bovendien zijn de winkels vrijdag open tot 20 uur. Er is ook allerhande straatanimatie voorzien in de winkelstraten.