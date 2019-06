Geen last meer van regen en wind: Chalet Radar opent overdekt padelterrein Lieke D'hondt

20 juni 2019

18u31 8 Ronse Een potje padel spelen kan bij Chalet Radar in D’Hoppe bij Ronse vanaf dit weekend ook indoor. De club investeert in een gloednieuw terrein en nodigt iedereen uit om dit weekend een kijkje te komen nemen. “Padelspelers die niet meer door weer en wind buiten willen spelen, kunnen vanaf nu bij ons terecht.”

Drie jaar nadat Jérémie De Keyzer en Kim Van der Linden Chalet Radar hebben overgenomen, stellen ze hun nieuwste aanwinst voor. Een overdekt padelplein met alles erop en eraan. De populaire racketsport, een kruising tussen tennis en sport, groeit ook in onze streek en dat merken ze. “We hebben vanaf het begin besloten om te investeren in padel”, vertelt Jérémie. “Met de financiële hulp van mijn vader Rudy hebben we een eerste plein aangelegd en de populariteit boomde meteen. Na twee jaar hadden we al twee pleinen. Nu hebben we 120 leden en dat is eigenlijk het maximum aantal dat we aankunnen met twee pleinen.” Jérémie en Kim besloten daarom een indoorterrein aan te leggen. Een weloverwogen investering van zo’n honderdduizend euro, dat enkel dankzij de vele sponsoren gerealiseerd kon worden. “Voor dat geld kunnen we drie outdoorterreinen aanleggen, maar we opteren toch voor een overdekt veld. Op die manier kunnen onze padelspelers het hele jaar door spelen. Ze zijn het vaak gewoon om door weer en wind buiten te spelen, maar het is toch aangenamer om op een droog terrein te kunnen spelen. Dat kan voortaan bij ons.”

Jeugdlessen

Het indoorplein is ook goed nieuws voor de jeugd in de regio. Zij zullen binnenkort ook tijdens de wintermaanden les kunnen volgen in Chalet Radar. “Het is belangrijk om ook spelertjes te hebben die op vijf- of zesjarige leeftijd meteen beginnen met padel. Nu begint de jeugd vaak te tennissen en schakelen ze pas later over op padel. Door vroeger te beginnen en in de winter en zomer te trainen, kunnen we hen beter opleiden.”

Toernooi

Kim en Jérémie huldigen het nieuwe plein zondag in. “Om 15.30 uur komt de burgemeester langs om het veld te openen. Daarna krijgen de aanwezigen de kans om echte toppers aan het werk te zien, want de finalisten van ons P1.000-toernooi met de beste spelers van Vlaanderen spelen daarna hun finale.” Ook vrijdagavond en zaterdag kunnen supporters terecht bij Chalet Radar om de padelspelers aan het werk te zien. “We koppelen er zelfs een tombola aan. De bezoekers kunnen een proefrit van zes dagen met een Fiat 124 Spider en een Bongobon met overnachting winnen.”