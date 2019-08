Geen fusies, wel doorgedreven intergemeentelijke samenwerking: Ontgrendel Ronse lanceert voorstel voor Vlaamse Ardennen Lieke D'hondt

07 augustus 2019

18u09 1 Ronse Ontgrendel Ronse, een actiegroep die zich inzet voor een Ronse zonder taalfaciliteiten, pleit voor verregaande samenwerking tussen steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen. De actiegroep wil zo verhinderen dat Ronse geïsoleerd geraakt omdat het wegens de taalfaciliteiten niet kan fusioneren.

Het is geen geheim dat de Vlaamse regering wil dat meer steden en gemeenten fusioneren om efficiënter te functioneren, maar Ontgrendel Ronse maakt zich daar zorgen over. “Ronse kan als stad niet fusioneren omdat het taalfaciliteiten heeft”, legt Tijl Rommelaere uit. “Dus als de steden rond Ronse wel verplicht samengevoegd worden en de taalfaciliteiten niet verdwijnen, dreigt Ronse nog meer geïsoleerd te geraken.” De actiegroep wil nu een voortrekkersrol spelen en lanceert een tegenvoorstel voor de verplichte fusies. “We pleiten voor een verregaande samenwerking tussen de steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen. Op die manier kunnen we optimaal gebruikmaken van de schaalvoordelen en onze onderhandelingspositie ten aanzien van Vlaanderen versterken”, vertelt Rommelaere. “En bovendien kunnen de steden en gemeenten wel hun eigenheid behouden en nog steeds autonoom van alles organiseren”, vult Paul Carteus aan.

Stedelijk netwerk Vlaamse Ardennen

In navolging van de intergemeentelijke samenwerking tussen 13 Zuid-West-Vlaamse gemeenten, wil de actiegroep een gelijkaardig initiatief lanceren in de Vlaamse Ardennen. “In West-Vlaanderen doet ook faciliteitengemeente Spiere-Helkijn mee. Dat toont al aan dat taalfaciliteiten geen hinderpaal zijn voor een dergelijke samenwerking”, benadrukt Rommelaere. De samenwerking zou zich uitstrekken over verschillende domeinen. “Het heeft geen zin om bijvoorbeeld per gemeente de mobiliteit uit te tekenen, maar ook op vlak van infrastructuurwerken, groendiensten, klimaat of de versterking van de kernen kan een samenwerking heel nuttig zijn. We willen met de samenwerking geen extra postjes creëren, maar de sterke figuren zoals burgemeesters en schepenen laten samenwerken boven het gemeentelijke niveau.”

Op dit moment werken steden en gemeenten op sommige vlakken al samen in intercommunales, maar dat kan dus beter, vinden Carteus en Rommelaere. “De intercommunales zijn nu vaak een kluwen van ondoorzichtige besluitvorming. In een stedelijk netwerk zal deze samenwerking intensiever, transparanter en beter op elkaar afgestemd zijn.”

Ontgrendel Ronse vindt de Vlaamse Ardennen de ideale proeftuin om te experimenteren met deze nieuwe bestuurlijke samenwerking. “Het geeft onze regio bovendien een unieke positie in Vlaanderen. Door de krachten te bundelen kunnen we maximaal de vruchten plukken van een doorgedreven en diepgaande samenwerking en staan we sterker in de onderhandelingen met Vlaanderen. Voor Ronse zou het betekenen dat we niet geïsoleerd raken van grote steden rondom ons, maar juist sterker staan in Vlaanderen.”