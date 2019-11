Geboortebos in Ronse bijna volgeplant Lieke D'hondt

24 november 2019

Het geboortebos aan de Jagersstraat in Ronse is opnieuw gegroeid. De ouders of grootouders van dertien kinderen plantten elk een nieuwe boom. Natuurpunt Ronse plantte ook een aantal extra boompjes bij omdat enkele bomen de warme zomer niet hebben overleefd. Het is al de veertiende plantactie in het geboortebos van Ronse. Het terrein is ondertussen bijna volledig volgeplant en zal evolueren naar een speelbos.