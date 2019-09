Freestyle voetballer Younes Ghezzal mag verder zijn talent tonen aan Vlaanderen Lieke D'hondt

24 september 2019

14u54 0 Ronse De kunstjes van freestyle voetballer Younes Ghezzal (21) zijn in Ronse al goed gekend, hij trad onder meer op tijdens het afgelopen sportgala. Ook de rest van Vlaanderen leert hem nu kennen. Na de golden buzzer in talentenwedstrijd Belgium’s Got Talent op VTM gaat zijn avontuur verder.

“Ik voetbal al sinds ik zes jaar ben, maar met freestyle voetballen ben ik officieel nog maar drie jaar bezig”, vertelt Younes. “Ik ben ermee begonnen omdat ik het leuker vind dan gewoon voetballen. Ik mag nu alles zelf bepalen en ik kan ook zelf kiezen wanneer ik wil trainen. Ik was het beu om te moeten luisteren naar een trainer en de ploeg waar ik speelde lag me niet meer zo goed. Vandaar mijn keuze om de overstap te maken naar het freestyle voetballen.”

Jonge sport

Met zijn deelname aan Belgium’s Got Talent wil Younes zijn sport in de kijker zetten. “Ik wil graag meer spelers inspireren en kennis laten maken met freestyle voetbal. Het is nog een jonge sport en in België is het nog niet zo bekend. Dat wil ik veranderen.” De eerste auditie van Younes is alvast een succes gebleken. Nadat de jury verdeeld was en hem naar huis stuurde, riepen presentatoren Koen Wauters en Laura Tesoro hem terug op het podium waar ze hem prompt een golden buzzer gaven. Younes mag daardoor meteen door naar de studioshows. “Ik was heel verward toen ze me terugriepen”, lacht Younes. “Ik wist totaal niet wat er zou gebeuren, ik dacht dat ik het nog eens mocht proberen. Dat ik toen de golden buzzer kreeg, was nog duizend keer beter.”