Frederik (28) fietst 8.848 kilometer bij elkaar op Fiertelmeers

30 juni 2020

16u57 0 Ronse De Fiertelmeers in Ronse heeft geen geheimen meer voor Frederik Van Eeckhout (28) uit Anzegem. In 15 uur tijd heeft hij de steile helling maar liefst 87 keer beklommen met zijn mountainbike, goed voor 8.848 hoogtemeters. Een straffe prestatie waarmee hij zich in het lijstje van de Everesters mag scharen.

Frederik besloot zijn dagje mountainbiken in de Ardennen om te ruilen voor een ontzettend zware uitdaging op de Fiertelmeers in Ronse. Die helling wordt weleens de steilste van Vlaanderen genoemd en is ideaal voor een Everesting-uitdaging. Daarin lopen of fietsen sportievelingen minstens evenveel hoogtemeters als de Mount Everest hoog is bij elkaar. “Om vijf uur ’s ochtends ben ik aan mijn uitdaging begonnen”, vertelt Frederik. “Ik ben er helemaal alleen gestart en het was bij momenten mentaal erg zwaar. Na 87 beklimmingen heb ik de Mount Everest geëvenaard, goed voor 8.848 hoogtemeters.”

Sinds de coronacrisis is uitgebroken, haalt Frederik wel vaker dergelijke stunts uit. “In normale omstandigheden zou ik nu mountainbikewedstrijden rijden in de regio en in de Ardennen, maar die zijn allemaal weggevallen. Later dit jaar hoop ik nog de drie laatste manches van de Belgian Ardennes Marathon Series (BAMS) te kunnen rijden en hopelijk winnen. Met mijn team Delrue Cycling Team willen we in september ook nog enkele wedstrijden rijden. En als ik mag dromen, dan rij ik ooit de Silk Road Mountain Race in Kirgizië.” Die wedstrijd geldt als één van de zwaarste ter wereld.