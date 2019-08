Foodtruckfestival in Bruulpark al aan vierde editie toe Lieke D'hondt

27 augustus 2019

11u59 0 Ronse Het gratis Foodtruckfestival in het Bruulpark is op zondag 1 september al aan de vierde editie toe. De foodtrucks zullen dit jaar opnieuw het grootste deel van het Bruulpark inpalmen. De organisatoren voorzien ook springkastelen voor de kinderen.

“Pasta’s, desserten, hamburgers of oosterse gerechten, vlees, vis of veggie, cocktails of bier, zoet of hartig, gezond of iets minder gezond. Er is voor iedere smaak wel iets te vinden”, laten de organisatoren weten. “Bovendien kan je al dat lekkers proeven en verorberen in een gezellig en gemoedelijk kader, met muzikale omlijsting. Er is kinderanimatie voorzien, dus ook de kroost kan mee. De drie vorige edities waren een groot succes, dus het wordt deze keer niet anders. We spelen zelfs met het idee om volgend jaar, bij de vijfde editie, een weekend te maken van ons foodtruckfestival.”