Fietspad in Zonnestraat aan begin van schooljaar nog niet hersteld Lieke D'hondt

03 september 2019

11u42 0 Ronse De herstelling van het fietspad in de Zonnestraat in Ronse laat op zich wachten. Gemeenteraadslid Jean-Pierre Stockman (sp.a) kaartte het probleem aan op de jongste gemeenteraad, maar de stad moet wachten tot het Vlaams gewest met een oplossing komt.

Het fietspad in de Zonnestraat heeft de hittegolven van deze zomer niet overleefd. Een deel van het fietspad is eind juli omhoog gekomen. De uitzettingsvoeg bleek niet opgewassen tegen de uitzonderlijke weersomstandigheden. De probleemzone is wel duidelijk afgebakend, maar de herstelling laat op zich wachten. “Dat terwijl er dagelijks veel fietsers passeren in de Zonnestraat”, zegt Stockman.

Schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V) betreurt eveneens de gang van zaken. “Het fietspad is eigendom van het Vlaams gewest, dus zij zullen het herstellen. We hebben het probleem onmiddellijk gesignaleerd en hebben ondertussen nog eens met aandrang gevraagd om er werk van te maken. Zeker nu het schooljaar gestart is en er veel kinderen passeren, moet er een oplossing komen.”