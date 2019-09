Fietslessen voor volwassenen vanaf nu twee keer per jaar en in modules Lieke D'hondt

17 september 2019

14u51 1 Ronse Volwassenen die niet kunnen fietsen maar dat wel willen leren, kunnen in oktober opnieuw lessen volgen bij de sportdienst en het Sociaal Huis van Ronse. De cursus heeft een opfrisbeurt gekregen en zal nu twee keer per jaar in verschillende modules plaatsvinden.

Fietsen is niet alleen leuk, het maakt mensen ook zelfstandiger en het verhoogt kansen op tewerkstelling. Buurtsport Ronse wil daarom meer volwassenen leren fietsen. De begeleiders maken de leerlingen vertrouwd met de fiets en begeleiden hen om te fietsen in het verkeer. Dat gebeurt in vier modules met telkens een test op het einde. Wie slaagt, mag door naar de volgende module. Wie niet slaagt, kan de module hernemen.

De lessen vinden in oktober plaats op dinsdag, donderdag en vrijdag aan sportcomplex ’t Rosco en kosten 15 euro per module. Mensen met een VT-pas krijgen wel een korting. Een eigen fiets is niet nodig en inschrijven kan bij de sportdienst.