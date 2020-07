Fiertelschrijn krijgt voorlopige erkenning als Vlaams cultureel erfgoed Lieke D'hondt

15 juli 2020

18u17 10 Ronse Het Fiertelschrijn waarin de relieken van Sint-Hermes tijdens de Fiertelommegang rond de stad worden gedragen, heeft een voorlopige erkenning als Vlaams cultureel erfgoed gekregen. De Vlaamse minister van Cultuur bevestigt op die manier de waarde van het schrijn.

Het Fiertelschrijn in de Sint-Hermesbasiliek dateert uit de zestiende eeuw en werd in de loop van de volgende eeuw bekleed met gerecupereerd fluweel voorzien van borduurwerk. Het bleef bijzonder goed bewaard, want dat borduursel is nog volledig authentiek. Het was Joannes Hauchin, de kanunnik van de toen nog Sint-Hermeskerk die de opdracht gaf om het schrijn te maken. De gravin van Nassau, de barones van Ronse zou met haar hofdames het borduurwerk gemaakt hebben.

De voorlopige bescherming kan na verloop van tijd omgezet worden naar een definitieve bescherming.