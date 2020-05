Fiertelommegang gaat niet door: “Wandel het parcours ook niet op eigen houtje” Lieke D'hondt

22 mei 2020

14u23 0 Ronse De bellen van de Fiertel zullen dit jaar niet weerklinken in de stad, het schrijn wordt niet rondgedragen langs de stadsgrenzen. Met spijt in het hart moet het stadsbestuur concluderen dat de organisatie van de ommegang door de coronacrisis niet mogelijk is. “We raden de Ronsenaars ook ten stelligste af om op eigen houtje de Fiertel te wandelen.”

De deur stond lange tijd op een kier, maar nu is het officieel: de Fiertelommegang van 7 juni 2020 gaat niet door. “We hebben lang gewacht om deze beslissing te nemen”, zegt schepen van de Fiertel Ignace Michaux (CD&V). “De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad veranderen vaak en ook een versoepeling was nog mogelijk, maar nu is het duidelijk dat we geen ommegang kunnen organiseren.”

Traditie beschadigen

De Maatschappij der dragers van Sint-Hermes steunt de beslissing van de stad. “De dragers en belders hebben zich constructief opgesteld”, zegt voorzitter Wim Vandevelde. “De volksgezondheid is wat op dit moment telt. Het doet ons pijn aan het hart dat de Fiertel niet doorgaat, maar we zouden de traditie meer schade berokkenen als de bellen zouden klinken in de stad en er mensen besmet zouden geraken.” Ook de processie van de Fiertel gaat niet door, om evidente redenen. “De coronacrisis stelt ons voor praktische problemen”, zegt Yves Lenoir van het Stedelijk Fiertelcomité. “In de processie stappen vierhonderd figuranten mee die allemaal in een zaal aangekleed en geschminkt moeten worden. Dat lukt niet binnen de huidige maatregelen. Ook tijdens de processie zou het moeilijk zijn om voldoende afstand te houden van elkaar.”

Kruispunten en drukke wegen zijn niet afgezet. Dat maakt het onveilig om de Fiertel te wandelen. Er zijn ook geen sanitaire voorzieningen en bevoorrading. De politie zal controleren op samenscholingen en de social distancing Burgemeester Luc Dupont

Het stadsbestuur en de organisatoren van de Fiertelommegang beseffen dat veel Ronsenaars het jammer zullen vinden dat de Fiertel niet doorgaat. Toch roepen ze op om niet op eigen houtje, met vrienden of het gezin, het parcours te wandelen. “We zullen geen verkeersmaatregelen nemen, dus de kruispunten en drukke wegen zullen niet afgezet zijn. Dat maakt het onveilig om de Fiertel te wandelen”, zegt burgemeester Luc Dupont (CD&V). “Er zullen ook geen sanitaire voorzieningen zijn en bevoorrading zal niet alleen in Ronse, maar ook in de omliggende gemeenten verboden zijn. Ik raad dus iedereen ten stelligste af om op zondag 7 juni de Fiertel te stappen. De politie zal aanwezig zijn om te controleren op samenscholingen en de social distancing.”

Misvieringen met livestream

De wandelschoenen mogen dit jaar dus in de kast blijven staan, maar de kerkelijke plechtigheden rond de Fiertel gaan wel door. “De mis op zaterdagavond, de Fiertelmis en het Te Deum op zondag gebeuren in beperkte kring”, zegt rector Michel T’Joen. “Dat is uiteindelijk de kern van de zaak, de verering van Sint-Hermes. De vieringen zullen opgeluisterd worden door organist Geert De Praetere en zijn zoon Pieter, een countertenor. Pascal Devreese en Guillaume Devos zullen het Te Deum afsluiten.” De vieringen zijn te volgen via een livestream op www.beleefhet.be. “Op die manier kunnen we de Fiertel toch een beetje naar de mensen brengen”, zegt schepen Michaux.