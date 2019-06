Fiertelkoorts begint te stijgen: chocolatier maakt schrijn van chocolade Lieke D'hondt

12 juni 2019

17u57 0 Ronse Chocolaterie Dockers Chocolade heeft nog maar net een tweede winkel en atelier geopend in Ronse, maar vader en zoon Piet en Roberto voelen zich er wel al goed thuis. Ter gelegenheid van de Fiertel komende zondag, heeft Piet Dockers een schrijn gemaakt van chocolade.

De eerste winkel van Dockers Chocolade is in Eine (Oudenaarde), waar ze geen ervaring hebben met de Fiertel. “Voor ons is de Fiertel nog nieuw”, zegt Roberto Dockers. “We weten nog niet zo goed wat er op ons afkomt, maar we willen wel tonen aan de Ronsenaars dat we de Fiertel willen leren kennen. Daarom heeft mijn vader een replica van het schrijn gemaakt in chocolade.” Het chocoladen schrijn weegt zo’n dertig kilo en Piet was toch een paar uur zoet om het helemaal af te werken. “Het is nog niet heel gedetailleerd, maar het is een begin. Volgend jaar willen we een nog betere versie maken”, verklapt Roberto. Het echte schrijn kan je zondag zien tijdens de Fiertel, het exemplaar uit chocolade is te bewonderen bij Dockers in de Peperstraat.