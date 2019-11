Fiertelbellen weerklinken voor het eerst in catacombe van Sint-Hermes in Rome: “Sprakeloos en tot tranen toe bewogen” Lieke D'hondt

27 november 2019

21u04 0 Ronse De dragers en belders van de Fiertel in Ronse zijn nog steeds onder de indruk van hun bedevaart naar Rome. Een kleine week geleden werden ze ontvangen in de catacombe van Sint-Hermes. “We waren tot tranen toe bewogen toen de bellen op die historische plaats weerklonken.”

Al in 2012 vatte Wim Vandevelde, voorzitter van de Maatschappij der dragers van Sint-Hermes, het idee op om met de dragers en belders van de Fiertel naar Rome te gaan. Zeven jaar en veel overleg met het Vaticaan later was het afgelopen vrijdag eindelijk zover. Met de fiertelbellen veilig ingepakt in de handbagage trokken de dragers en belders van de Fiertel naar Rome om er de catacombe van stadsheilige Sint-Hermes te bezoeken. “Het was een uitzonderlijk, historisch, intens en authentiek moment”, zegt Vandevelde. “Voor de eerste keer galmden de fiertelbellen aan het graf van Sint-Hermes. Toen de eerste bellenklank weerklonk, viel alles zinderend stil. Iedereen voelde de mystiek en de kracht van dat moment. Die allereerste en historische bellenslag verweeft Rome voor altijd met Ronse. We waren tot tranen toe bewogen.” De meegereisde bedevaarders kregen de kans om de catacombe waar Sint-Hermes is begraven uitgebreid te bezichtigen. Het graf van Sint-Hermes, een eeuwenoude fresco, het indrukwekkende gangenstelsel en de ceremonie in de crypte lieten een bijzondere indruk na op de Ronsenaars.

Ook Willy Vanhoecke, een doorwinterde fierteldrager, was erbij. “Het was een unieke en beklijvende gebeurtenis die ons waarschijnlijk ons ganse leven zal bijblijven. Toen ik de duistere trap in de catacombe afdaalde, had ik wel een en ander verwacht, maar de onderaardse ruimte was zo onwezenlijk bevreemdend. Het maakte me sprakeloos. In de gedrongen ruimte onder de koepel klonken de bellen majestueuzer dan ooit. Tijdens de processie rond het graf leek de vervoering van iedereen bezit te nemen. Het ego bleef even ver weg en een gevoel van samenhorigheid overviel ons. De boodschap van Sint-Hermes, die aanzet tot verbroedering, bleek aanwezig”, vertelt hij achteraf.

Toegankelijker

Het bezoek aan en de contacten met het Vaticaan werpen ook vruchten af. “Het Vaticaan engageert zich om de catacombe beter toegankelijk te maken voor Ronsenaars en Sint-Hermesvereerders die op bedevaart willen gaan. Hoe dat praktisch in zijn werk zal gaan, zal later bepaald worden. De catacombe van Sint-Hermes is namelijk enkel toegankelijk via een privédomein”, weet Vandevelde.

