Fiertel vereeuwigd in uniek verzamelobject Lieke D'hondt

13 juni 2019

15u37 1 Ronse De Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes laten de Fiertel dit jaar vereeuwigen in een bijzonder verzamelobject. Een tegel met daarop een aquarel van Anne Meersschaert die de Fiertel op een mooie manier in beeld brengt.

“In totaal laten we tweehonderd tegeltjes maken”, vertelt voorzitter Wim Vandevelde. “Er zijn twee reeksen gemaakt van honderd exemplaren, telkens met dezelfde aquarel van Anne Meersschaert. Zij is door en door verweven met ‘haar’ Ronse en weet op onnavolgbare wijze de essentie van de Sint-Hermesommegang te vatten in haar aquarellen.” De productie van de tegels is in handen van OHMR fotokeramiek in Maarkedal. “Het resultaat van dit vakmanschap verbaast velen. We krijgen bijzonder enthousiaste reacties”, vertelt Vandevelde trots.

De tegeltjes zijn het begin van een nieuwe traditie: de Maatschappij der Dragers van Sint-Hermes wil de samenwerking met Anne Meersschaert en OHMR enkele jaren aanhouden en zo een mooie collectie tegeltjes creëren.

Wie nog snel een tegel wil bestellen, kan een e-mail sturen naar fierteldragers@outlook.com.