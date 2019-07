Familie Vanavermaete neemt na vijf generaties afscheid van spekkies: “Wel blij dat er een overnemer klaarstaat” Lieke D'hondt

01 juli 2019

18u22 5 Ronse Dany en Patrick Vanavermaete hebben aan kapel Wittentak in Ronse afscheid genomen van hun kraam met lekkies. De broers trekken er definitief een streep onder door gezondheidsproblemen, maar zoetekauwen kunnen gerust zijn: er is een overnemer die de snoepen zal blijven produceren.

Vijf generaties lang maakte en verkocht de familie Vanavermaete lekkies, of spekkies in de Ronsese volksmond. Ze deden dat in hun kraam aan kapel Wittentak in Ronse, maar ook aan Lorette, in Kerzelare in Oudenaarde, in Tiegem en over de taalgrens in Wallonië.

“Maar nu wil de gezondheid niet meer mee”, vertelt Patrick. “Ik voel dat het tijd is om ermee te stoppen.” Afscheid nemen van een traditie die al sinds 1847 in de familie zit, doet wel wat met een mens. “Het is toch best emotioneel om hier voor de laatste keer te staan”, geeft Dany toe. “Er is de laatste weken veel volk over de vloer geweest. Na de dagelijkse mis komen de bezoekers langs om hier iets te eten of te drinken, zeker toen ze wisten dat we ermee zouden stoppen.”

De overnemers krijgen materiaal in bruikleen, maar ze mogen het definitief hebben als ze langer dan drie jaar lekkies blijven maken. Zo zijn we zeker dat ze gemotiveerd zijn en het materiaal niet snel zullen doorverkopen Patrick Vanavermaete

De uitverkoop van de broers was dan ook een groot succes. “Er blijft bijna niets over. De spekkies zijn al uitverkocht omdat de klanten in plaats van één doos er twee of drie kopen. Ook de religieuze spullen die we in ons kraam verkopen, zijn bijna allemaal weg. De weinige overschot schenken we aan de kerk.”

Ook het drankenkraam en het kraam met de spekkies krijgen een tweede leven. Het eerste gaat naar een school, het tweede wordt een tuinhuis bij Patrick. “Op die manier heb ik nog een mooi aandenken”, lacht hij.

Overnemer

Een definitief einde voor de spekkies is het niet. Een gezin uit Oudenaarde zal de snoepen maken zoals de traditie het voorschrijft. Dat wil zeggen dat ze aan de slag moeten met glucosesuiker, kandijsuiker, kristalsuiker en bruine suiker. Die moeten ze opwarmen tot 130 graden en een paar minuten laten afkoelen. Daarna begint het zware werk: de vijf kilogram zware brij moet over een haak geslagen worden en voortdurend uitgerekt worden. Zo krijgen de lekkies hun typische beige kleur.

“De overnemers zijn al een paar keer op bezoek geweest om de lekkies te leren maken. We zetten hen ook op weg met enkele grondstoffen en materiaal. Dat krijgen ze nu in bruikleen, maar ze mogen het definitief hebben als ze langer dan drie jaar lekkies blijven maken. Zo zijn we zeker dat ze gemotiveerd zijn en het materiaal niet snel zullen doorverkopen”, zegt Patrick.

De nieuwe uitbaters zullen hun snoepen waarschijnlijk verkopen aan Wittentak en in Kerzelare. Als alles goed gaat, beginnen ze er al aan in augustus. “En wij zullen zeker nog eens komen proeven”, beloven de broers. De laatste spekkies van de familie Vanavermaete zijn te koop bij de dienst Toerisme in Ronse.