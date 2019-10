Fairtrade ontbijt met eerlijke producten in zaal ‘t Kapittel Lieke D'hondt

07 oktober 2019

16u45 1 Ronse Ronse Fairtrade Gemeente organiseert in samenwerking met Oxfam Wereldwinkel en de stad Ronse een ‘fairtrade ontbijt’ met eerlijke producten uit het Zuiden en van hier.

Het ontbijt vindt plaats op zondag 27 oktober tussen 8.30 en 10.30 uur in zaal ’t Kapittel in de Sint-hermesstraat 7. Inschrijven is verplicht en kost 9 euro voor wie ouder is dan 12 jaar en 6 euro voor kinderen. Inschrijven kan onder andere via fairtraderonse@gmail.com en moet voor 23 oktober.