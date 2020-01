Extra verkeersmaatregelen Ommegangstraat en Schorissesteenweg uitgesteld tot maandag Lieke D'hondt

15 januari 2020

18u04 0 Ronse De extra maatregelen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) wil nemen om de Ommegangstraat veiliger te maken, zijn uitgesteld tot maandag 20 januari.

Het AWV had aangekondigd dat er vanaf vandaag, 15 januari, maatregelen zouden genomen worden om een halt toe te roepen aan het sluipverkeer en de overdreven snelheid op de Ommegangstraat en Schorissesteenweg in Ronse en Maarkedal. De problemen zijn ontstaan omdat vooral veel zwaar verkeer niet de correcte omleiding volgt voor de wegenwerken aan Broeke in Ronse. De nieuwe maatregelen zullen nu vanaf maandag 18 januari van kracht zijn. Concreet gaat het om een tonnagebeperking voor verkeer dat zwaarder is dan 7,5 ton vanaf de Koekamerstraat in de richting van de N60, voor het verkeer dat richting Ronse rijdt. Er komen ook wegversmallingen om vrachtwagens te ontmoedigen de Schorissesteenweg en Ommegangstraat te nemen en andere bestuurders aan te manen de maximum snelheid van 50 kilometer per uur te respecteren. Fietsers zullen vanaf maandag ook niet meer welkom zijn in de Ommegangstraat, omdat de situatie voor hen nu te onveilig is. De knip aan de Kafhoek ter hoogte van de Ommegangstraat is ondertussen wel al gerealiseerd.