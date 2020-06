Extra treinen naar Ronse nog niet opgenomen in vervoersplan NMBS Lieke D'hondt

25 juni 2020

14u20 0 Ronse Het ziet er niet naar uit dat Ronse extra treinen zal krijgen. In het vervoersplan voor 2020-2023 dat de NMBS deze week heeft voorgesteld in de commissie Mobiliteit komen extra treinen naar het station van Ronse niet aan bod.

Ondanks een motie die door de voltallige gemeenteraad werd gesteund, zal het nog niet direct mogelijk zijn om in Oudenaarde een laatavond trein te nemen naar Ronse. Ook een uitbreiding van het aantal treinen op zondag zit er nog niet in. “We zijn nog niet officieel ingelicht, maar ik heb ook al gehoord dat we geen extra treinen zullen krijgen”, reageert schepen van Mobiliteit Jan Foulon (CD&V). “We betreuren dat er ondanks ons aandringen geen uitbreiding komt. Volgens ons is dit een gemiste kans, dus we gaan toch blijven aandringen.”

Voor wie ’s avonds van Oudenaarde naar Ronse wil, is er wel goed nieuws. “Er komt een laatavond bus op vrijdag en zaterdag die de reizigers van Oudenaarde naar Ronse zal brengen”, weet Foulon. “Zo zal wie de laatste trein naar Oudenaarde neemt, toch nog tot in Ronse geraken. Het is nog niet wat we gevraagd hebben, maar het is toch iets.”

Robin Tonniau van PVDA reageert toch teleurgesteld. “We hebben nu gerenoveerde perrons, een nieuwe parking en fietsenstalling, maar de Ronsenaars willen vooral meer en nieuwe elektrische treinen. We moeten de Ronsenaars verenigen om een betere verbinding met Brussel, Gent en Doornik af te dwingen. Brieven sturen vanuit de gemeenteraad volstaat duidelijk niet.”