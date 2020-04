Extra openingsuren voor recyclagepark om drukte tijdens coronacrisis aan te kunnen Lieke D'hondt

27 april 2020

17u37 0 Ronse Het is druk in het recyclagepark van Ronse sinds het opnieuw open is gegaan. Het aantal bezoekers is duidelijk gestegen en de meesten brengen ook nog eens meer afval mee dan gewoonlijk. Het college van burgemeester en schepenen heeft daarom beslist om het recyclagepark de komende drie weken extra open te houden op woensdag en donderdag.

“Ondanks herhaalde oproepen om enkel naar het recyclagepark te komen als het echt niet anders kan, zien we een enorme stijging van het aantal bezoekers”, zegt schepen van Milieu Jan Foulon (CD&V). “Bovendien brengen de meesten meer afval mee dan gewoonlijk, waardoor ze langer in het recyclagepark aanwezig blijven.” Sinds de heropening op 7 april is het elke weekdag gemiddeld anderhalve tot twee keer drukker dan op een gemiddelde zaterdag, wat doorgaans de drukste dag van de week is. “Om een vlotte werking van het containerpark te garanderen tijdens de coronacrisis, hebben we beslist de openingsuren te verlengen”, kondigt Foulon aan. Concreet betekent dat dat het recyclagepark bovenop de bestaande openingsuren ook open zal zijn van 8.30 uur tot 12 uur op 29 en 30 april en 6, 7, 13 en 14 mei. Het recyclagepark sluit wel op 1 en 2 mei voor de Dag van de Arbeid en op 21, 22 en 23 mei voor het hemelvaartweekend.