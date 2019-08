Eventbureau Mouflu-Sport is snelste bedrijf op mountainbike tijdens Ekopak Business Trophy Lieke D'hondt

26 augustus 2019

11u34 0 Ronse Eventbureau Mouflu-Sport heeft afgelopen weekend de Ekopak Business Trophy van de Mountainbike van Vlaanderen gewonnen.

Het bedrijf nam deel met twee Ronsenaars in het team: Jean Henrist en Jan Foulon. Het team werd vervolledigd door Andy Lauwerier en Jeroen Van Rentherghem. Ze namen het op tegen elf andere bedrijven in een mountainbikewedstrijd over een parcours van 35 kilometer in Kluisbergen en Ronse. “Het thuisvoordeel en de parcourskennis heeft zeker in ons voordeel gespeeld. Als fervente mountainbikers kennen we iedere helling en elk bospad als onze broekzak”, vertelt Jan Foulon. “We hebben het ook strategisch aangepakt”, vult Jean Henrist aan. “Vermits de tijd van de vierde deelnemer telt, hebben we ervoor gekozen om samen te blijven. Die tactiek heeft geloond.” Mouflu-Sport haalde het voor de bedrijven Thompson en Ekopak.