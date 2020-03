Eten afhalen of thuis laten leveren: deze restaurants in Ronse zetten tijdelijke initiatieven op poten Lieke D'hondt

16 maart 2020

11u42 42 Ronse Nu de restaurants allemaal dicht zijn tot 3 april, hebben verschillende horecazaken beslist om tijdelijk afhaalgerechten te maken. We maken een overzicht van waar je in Ronse terecht kan om het restaurantgevoel in huis te halen. Heb je nog leuke tips, dan kan je dat laten weten via lieke.dhondt@dpgmedia.be.

• Brasserie Lagaar

Een ontbijtpakket, dagverse soep, belegde broodjes, ovenkoeken, pasta of ribbetjes kun je vanaf nu afhalen bij Brasserie Lagaar. De zaak is elke dag open voor afhalingen van 7 tot 15 uur en op vrijdag en zaterdag ook ’s avonds. Op die manier kunnen de klanten er nog terecht, maar worden ook de richtlijnen gevolgd. Bestellen kan via 0476/22.96.82 en 0488/14.21.24.

Brasserie Lagaar, Winston Churchillplein 4, 0476/22.96.82 en 0488/14.21.24.

• Maison D.

Didier Bourdeaux en Delfine Van der Straten blijven niet bij de pakken zitten en hebben Maison D. ondertussen tijdelijk omgetoverd tot een afhaalrestaurant. Je kan er telefonisch verse gerechten bestellen die je dan ter plaatse kan ophalen. Wie tussen 11.30 en 12.30 uur wil ophalen, bestelt de dag voordien, wie tussen 18 en 19 uur om het eten komt, kan tot 10.30 uur van dezelfde dag bestellen.

Maison D. in de Charles Vandendoorenstraat 10, 055/60.74.65.

• Le Temps Perdu

Ook Le Temps Perdu laat zich van haar creatiefste kant zien en heeft een tijdelijk afhaalmenu samengesteld. Je kan er verschillende pakketten bestellen of individuele gerechten zoals een Griekse schotel, vegetarische lasagne of verse ovenkoeken. Afhalen kan op vrijdag, zaterdag en zondag tussen 12 en 14 uur en 17.30 en 19.30 uur. Bestellen doe je telefonisch op het nummer 0475/58.24.56.

Le Temps Perdu in de Sint-Martensstraat 7, 0475/58.24.56.

• Brasserie Chopin

Niets doen is voor Brasserie Chopin geen optie, dus zij laten hun gerechten afhalen door de klanten of leveren zelfs aan huis in een straal van vijftien kilometer rond Ronse. Er is keuze uit verschillende gerechten, van steak tartaar tot scampi diabolique met pasta of kalfstong in madeirasaus. Ophalen of laten leveren kan tussen 11 en 15 uur en 17 en 21 uur. Bestellingen voor ’s middag kan je doorgeven tot 10 uur, voor ’s avonds tot 16 uur. Brasserie Chopin is bereikbaar via via 055/21.00.34, brasseriechopin@gmail.com en via de website www.brasseriechopin.be

Brasserie Chopin op de Grote Markt, 055/21.00.34.

• l’Amuse

Gerechten afhalen of laten leveren kan ook bij l’Amuse. Zij serveren elke dag, behalve op dinsdag, diverse gerechten. Afhankelijk van de voorraad zal de menukaart wijzigen. Bestellen kan via mail of telefonisch: info@l-amuse.be of 055/61.66.10. Je kan tot één uur op voorhand bestellen, afhalen gebeurt tussen 12 en 19.30 uur.

l’Amuse, Hoogstraat 22, 055/61.66.10.

• De Pepermolen

Het sociaal restaurant De Pepermolen heeft haar deuren gesloten, maar de traiteurdienst blijft wel verder draaien. Iedereen kan er eten bestellen of laten leveren. Er is elke dag keuze uit twee menu’s aan 12 euro, met soep, hoofdgerecht en dessert.

De Pepermolen, Peperstraat 8, 055/23.24.56.

• Mezza Luna

Pizzeria Mezza Luna leverde al aan huis, maar heeft die dienst verder uitgebreid. Leveringen zijn nu dagelijks mogelijk, zowel ’s middags als ’s avonds. Bestellen kan telefonisch via 055/21.59.94 of via de app Mezza Luna. Afhalen in het restaurant is ook nog mogelijk, maar wordt afgeraden om fysiek contact zo veel mogelijk te beperken. Er wordt ook gevraagd om zo veel mogelijk online te betalen.

Mezza Luna, Oswald Ponettestraat 29, 055/21.59.94.

• De Passage

Ook de zaken in De Passage zetten zich in om de komende weken te blijven draaien. Je kan er nog steeds terecht bij Il Passagio (055/31.75.44 of ilpassagioronse@gmail.com), Biowinkel EnVie, Bio Eethuis EnVie (0488/72.87.98 of arne@envieronse.be) en Bon Heur by Bistro De Passage (0496/40.39.24 of bistrodepassage@gmail.com). In alle zaken is er een mogelijkheid om producten af te halen, maar ook leveringen aan huis zijn mogelijk.

De Passage, Sint-Martensplein 9.