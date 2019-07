Enquête Rond Ronse nog tot eind juli online Lieke D'hondt

08 juli 2019

16u21 2 Ronse Ronsenaars en inwoners van de omliggende gemeenten die hun mening over de N60 en de mobiliteit in Ronse willen geven, kunnen dat nog tot eind juli doen op de website www.rondronse.be.

Het studieteam van de Werkvennootschap en het Departement Omgeving is op zoek naar een oplossing voor de mobiliteitsproblemen in Ronse. Jaren geleden was er al sprake van de N60 door te trekken en een viaduct te bouwen, maar die plannen zijn van tafel geveegd. Het studieteam begint opnieuw met een wit blad en bekijkt alle opties. Onder meer via een online enquête kunnen buurtbewoners hun mening geven. Daarin peilen de onderzoekers onder meer naar wat de buurtbewoners belangrijk vinden op vlak van mobiliteit, voorzieningen en natuur.