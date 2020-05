Elzelestraat tijdelijk dicht voor rioleringswerken aan kruispunten Lieke D'hondt

29 mei 2020

14u35 1 Ronse De Elzelestraat in Ronse gaat van maandag 8 tot vrijdag 12 juni dicht tussen de Bredestraat en de Waatsbrugstraat. Dat is nodig omdat er op dat moment rioleringswerken uitgevoerd worden ter hoogte van de kruispunten Kleine Marijve en Zénobe Grammestraat.

Doorgaand verkeer zal tijdens de werken niet mogelijk zijn. Er zullen wel omleidingen zijn. Verkeer dat vanuit Oudenaarde komt, kan omrijden via de Olifantstraat, J. Ferrantstraat, IJzerstraat, Oudstrijderslaan, Saint-Sauveurstraat, J. Bordetlaan, L. Pasteurlaan en O. Decrolylaan. Gewoon verkeer dat vanuit Elzele komt volgt dezelfde omleiding in de omgekeerde richting. Zwaar verkeer dat van Elzele komt wordt na de Saint-Sauveurstraat omgeleid naar de Rue Chapelle Planchon, de Rue Défilière, Rue du Garceau en de Leuzesesteenweg. De aparte omleiding is nodig omdat het zwaar verkeer niet kan draaien aan de te smalle Pessemiersbrug.