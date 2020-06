Elektrische deelauto’s doen intrede in Ronse Lieke D'hondt

16 juni 2020

17u18 5 Ronse Ronse beschikt sinds dinsdag over twee elektrische deelauto’s. De twee Renault ZOE’s zijn beschikbaar voor het stadspersoneel, maar ook voor inwoners van Ronse die aan autodelen willen doen.

De deelauto’s staan voorlopig allebei op een gereserveerde parkeerplaats bij de laadpaal op de parking achter het stadhuis. Op termijn zal één van de auto’s wel verhuizen naar de nieuwe parking aan het station. “We hebben bewust gekozen om enkel met elektrische voertuigen te werken, want dat kadert binnen onze klimaatambities”, legt schepen van mobiliteit Jan Foulon (CD&V) uit. “Het stadspersoneel zal de deelauto’s gebruiken voor de iets langere dienstverplaatsingen. Korte ritten doen ze al met de gewone of elektrische fiets. Daarnaast zullen ook geïnteresseerde burgers kunnen deelnemen aan het project. De informatiesessie over het autodelen is wel verplaatst naar 16 september omwille van de coronamaatregelen.”

De deelauto’s in Ronse maken deel uit van een regionaal autodeelsysteem dat Solva in verschillende steden aan het uitrollen is. Wie een auto wil gebruiken, kan zich daarvoor aanmelden via de app van Valckenier Share. Daarna kan je de wagen reserveren. De kostprijs bedraagt 4 euro per uur en 20 cent per kilometer.