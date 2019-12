Eindelijk oplossing voor onteigende woningen in dossier N60: 22 huizen en twee loodsen gaan tegen de vlakte, zes woningen krijgen nieuwe invulling Lieke D'hondt

19 december 2019

15u12 2 Ronse De Werkvennootschap gaat 22 leegstaande woningen en twee loodsen in Ronse, Kluisbergen en Maarkedal laten slopen. Zes andere huizen zullen opnieuw bewoners krijgen in het kader van tijdelijke huisvesting. De gebouwen stonden leeg omdat ze ooit onteigend waren om de nieuwe N60 aan te leggen.

Na jaren leegstand is er eindelijk een oplossing voor de onteigende woningen die staan te verkommeren op het oude tracé voor de doortrekking van de N60. De eigenaars van de woningen hadden er tussen 2014 en 2016 al afstand van gedaan, maar de effectieve doortrekking van de N60 is er nooit gekomen. Ondertussen zijn de meeste woningen helemaal verloederd en overgelaten aan krakers, dieven en sluikstorters. De gebouwen zijn in het beheer van De Werkvennootschap, de projectorganisatie die momenteel werkt aan een nieuw tracé voor de N60. “Dat we deze woningen gaan slopen, wil niet zeggen dat het vroegere tracé voor de N60 wordt herbevestigd. Het houdt ook niet in dat de werken voor ‘Rond Ronse’ binnenkort van start gaan”, verduidelijkt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Het onderzoek naar planalternatieven is nog lopende, want het project gaat op zoek naar breed gedragen oplossingen voor de uitdagingen in en rond Ronse. Deze gebouwen zullen verdwijnen omdat ze inmiddels in te slechte staat zijn en niet aan een aantal criteria voldoen.”

Volkstuinen of weilanden

Concreet gaat het over 22 woningen en twee loodsen in de Remi van Caeneghemstraat, Schavaart, Spinessenberg, Vlamingenweg, Zonnestraat, Kapellestraat, Engelsenlaan en Biest in Ronse. De overige panden staan in de Kluisstraat en Zandstraat in Kluisbergen en de Rijksweg en Zeelstraat in Maarkedal. “Om te beslissen of een woning gesloopt moet worden, hebben we onder andere gekeken naar de staat van de woning, de erfgoedwaarde, de zonevreemdheid en de soort bebouwing. We hebben ook voorstellen gedaan rond wat er met de vrijgekomen percelen moet gebeuren na de sloop. Zo kunnen ze worden omgevormd tot weilanden of volkstuinen. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden voor natuurontwikkeling of landbouw. Zo dragen deze tijdelijke invullingen bij tot de ecologische en maatschappelijke meerwaarde die we met ‘Rond Ronse’ willen creëren voor de regio”, zegt Marijn Struyf.

Zes onteigende woningen zullen opnieuw opgeknapt worden, zodat ze dienst kunnen doen voor tijdelijke huisvesting. Een voorstel dat het stadsbestuur van Ronse in het verleden al heeft gedaan. Het zal de Bouwmaatschappij van Ronse zijn die de woningen zal beheren.