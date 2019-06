Eeuwenoude Fiertelommegang is springlevend: “De Fiertel betekent alles voor ons, het zit in het DNA van de Ronsenaar” Lieke D'hondt

16 juni 2019

16u01 0 Ronse Duizenden Ronsenaars hebben dit weekend de Fiertel uitgestapt. De jaarlijkse ommegang is een religieus, sociaal en sportief gebeuren dat in het teken staat van de relieken van Sint-Hermes. “De Fiertel, dat zit in het DNA van de Ronsenaars.”

Alleen, met vrienden of met de hele familie, om religieuze, sociale of sportieve redenen: Ronse stond het hele weekend in het teken van de Fiertelommegang. De bedevaarders wandelen een tocht van 32,6 kilometer langs de grenzen van de stad. Die traditie startte al in 1089. In dat jaar dragen de Ronsese bedevaarders de relieken van Sint-Hermes voor de eerste keer langs de grenzen van de stad. Ze doen dat omdat ze zelf niet op bedevaart kunnen richting hun eigen stad. Dankzij de dagtocht kunnen ze toch om genezing vragen aan Sint-Hermes. Ook iedereen in de stad is dankzij de ommegang beschermd tegen kwade invloeden. Vandaag blijft de Fiertel van groot belang voor de Ronsenaars. “De Fiertel, dat betekent alles voor ons”, vertellen Guy en Bart. De vader en zoon proberen er elk jaar bij te zijn. “De Fiertel is verweven met het DNA van de Ronsenaars. Het religieuze aspect is voor velen nog steeds van belang. Zeker als je in het zog van het schrijn wandelt, heeft de tocht iets verhevens. Er wordt ook nog steeds gebeden. Dat maakt het specialer dan wanneer je voor het schrijn wandelt. Dan voelt het meer als een wandeltocht.”

Familiemoment

Voor de 71-jarige Annette is de Fiertel een echte familietraditie. “Het is iets wat we niet willen missen, dus we doen zo vaak mogelijk mee. De traditie geven we door aan kinderen en kleinkinderen. Op de dag van de Fiertel ontmoeten we elkaar weer en zien we mensen terug die we al lang niet meer gezien hebben. Het is ook mooi dat mensen die niet meewandelen langs de kant van de weg klaar staan om de Fiertelgangers te verwelkomen.”

Primeur

De Fiertel gaat nu al ruim 900 jaar uit, maar kan dit jaar wel nog rekenen op een primeur. Dankzij de verheffing van de Sint-Hermeskerk tot basiliek, kunnen we voor het eerst spreken van een basilicale Fiertelommegang. Dat de Fiertel na al die eeuwen nog steeds bijzonder levendig is in Ronse, blijkt trouwens ook uit de voortdurende inspanningen van het Fiertelcomité. Zij willen in 2023 de Fiertelprocessie, waarin de legende van Sint-Hermes wordt verbeeld, in een nieuw kleedje steken. Achter de schermen wordt daar al enkele jaren hard aan gewerkt.