Eetfestijn en travestieshow voor poezenopvang The Lucky Stars Lieke D'hondt

16 september 2019

10u46 0 Ronse Poezenopvang vzw The Lucky Stars zamelt met een eetfestijn en show geld in voor de werking van de vereniging. The Lucky Stars helpt katten in nood, onder meer in Ellezelles en Ronse.

“Vzw The Lucky Stars is een erkende poezenopvang”, legt Aurelie Leroy uit. “De vzw was vroeger gevestigd in Ronse, maar ondertussen hebben we onze intrek genomen in Ellezelles dankzij een dierenarts op rust. We zijn wel nog steeds actief in Ronse en helpen ook hier dieren in nood. Om onze werking verder te kunnen zetten, organiseren we op 21 september een eetfestijn. De internationale travestiegroep Madame Zaza Project komt diezelfde avond ook een show geven.”

De barbecue en de travestieshow vinden plaats in zaal COC in Ronse. Wie enkel naar de show komt kijken betaalt 8 euro, met eten erbij kost de avond 18 euro voor wie ouder is dan 12 jaar en 9 euro voor wie jonger is.

Reserveren kan op het nummer 0472/06.80.41.